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У Раді розглянуть ситуацію щодо захворюваності на коронавірус у двох областях

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 15:58
У Раді розглянуть ситуацію щодо захворюваності на коронавірус у двох областях
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Засідання відбудуться у режимі відеоконференції

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування розгляне ситуацію із захворюваністю на коронавірус у Хмельницькій та Рівненській областях. Про це свідчить порядок денний засідань комітету, опублікований на сайті парламенту.

Так, засідання відбудуться у режимі відеоконференції. Перше засідання заплановане на 16:30, а друге - на 17:15.

"Про ситуацію із захворюваністю населення і медичного персоналу на коронавірусну хворобу та стан організації надання медичної допомоги і здійснення протиепідемічних заходів щодо протидії поширенню COVID-19 у Хмельницькій області... Про ситуацію із захворюваністю населення і медичного персоналу на коронавірусну хворобу та стан організації надання медичної допомоги і здійснення протиепідемічних заходів щодо протидії поширенню COVID-19 у Рівненській області", - вказано у порядку денному.

Нагадаємо, за минулу добу в 11 областях України кількість пацієнтів, що видужали від COVID-19, перевищила кількість нових випадків зараження.

Як писало РБК-Україна раніше, за останні 24 години коронавірусом заразилися 366 українців. При цьому 256 співвітчизників одужали від інфекції. В ОП відзначили, що щодо загальної кількості активних хворих відсоток нових заражень становить 3,5%, а це є рекордом з початку пандемії.

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