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В Раде рассмотрят ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в двух областях

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 15:58
В Раде рассмотрят ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в двух областях
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Заседание состоится в режиме видеоконференции

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рассмотрит ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Хмельницкой и Ровенской областях. Об этом свидетельствует повестка дня заседаний комитета, опубликованная на сайте парламента.

Так, заседание состоится в режиме видеоконференции. Первое заседание запланировано на 16:30, а второе - на 17:15.

"О ситуации с заболеваемостью населения и медицинского персонала коронавирусной болезнью и состоянии организации оказания медицинской помощи и осуществления противоэпидемических мероприятий по противодействию распространению COVID-19 в Хмельницкой области... О ситуации с заболеваемостью населения и медицинского персонала коронавирусной болезнью и состояние организации оказания медицинской помощи и осуществление противоэпидемических мероприятий по противодействию распространению COVID-19 в Ровенской области", - указано в повестке дня.

Напомним, за минувшие сутки в 11 областях Украины число пациентов, выздоровевших от COVID-19, превысило количество новых случаев заражения.

Как писало РБК-Украина ранее, за последние 24 часа коронавирусом заразились 366 украинцев. При этом 256 соотечественников выздоровели от инфекции. В ОП отметили, что относительно общего количества активных больных процент новых заражений составляет 3,5%, а это является рекордом с начала пандемии.

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