У Раді розглянуть продовження дії податкових пільг на період карантину

Комітет парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики розгляне законопроект №3329-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України з приводу додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)". Про це свідчить порядок денний Верховної ради.

Відповідний проект закону парламент розгляне у другому читанні.

"Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) (р.№3329-д, друге читання)", - вказано у порядку денному.

Крім того, комітет розгляне у другому читанні законопроект №2166 "Про внесення змін до ЗУ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо усунення дискримінації за колом платників).

Нагадаємо, у кінці квітня Верховна рада України схвалила за основу законопроект №3329-д, за документ проголосували 336 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, на початку лютого Рада схвалила за основу законопроект №2166, який повинен усунути податкову дискримінацію для фізичних осіб-підприємців. За нього проголосували 366 парламентаріїв.