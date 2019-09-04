У Раді розглянуть невідкладні законопроекти Зеленського 6 вересня

Правовий комітет Верховної ради розгляне невідкладні законопроекти президента Володимира Зеленського 6 вересня. Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності ВР Денис Монастирський, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, комітет у п'ятницю зможе розглянути по суті чотири законопроекти, які визначені президентом як невідкладні.

"Законопроекти визначені президентом як невідкладні, зі скороченими термінами подання альтернативних законопроектів. Цей термін завершується цієї п'ятниці. Тому ми маємо витримати час до п'ятниці для того, щоб розглянути ці законопроекти комітетом по суті… Насправді, це найбільш важливе питання, яке нас чекає протягом найближчого тижня роботи", - заявив Монастирський.

За словами нардепа, законопроекти мають опрацювати в робочих групах.

Він наголосив, що йдеться про наступні законопроекти: "Про внесення змін до деяких законів щодо діяльності Нацгвардії" №1007, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства" №1009, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" №1032, а також № 1080 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес".

"Оскільки у нас поставлений скорочений термін, то наступне засідання цієї п'ятниці о 17:00. По робочим групам буде прохання до цього часу опрацювати ці законопроекти. Сьогодні ми голосуємо голів цих робочих груп", - додав Монастирський.

Нагадаємо, в Раді озвучили терміни розгляду в Конституційному суді України семи законопроектів авторства президента Володимира Зеленського. Так, представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив, що у КСУ є два місяці для розгляд президентських законопроектів.

Як писало РБК-Україна раніше, у вівторок парламент направив на розгляд КСУ сім проектів законів авторства Зеленського. Зокрема, на розгляд КСУ направили закон про право президента призначати і звільняти керівництво ДБР і НАБУ, скорочення парламенту наступного скликання до 300 парламентаріїв, позбавлення мандата за кнопкодавство і прогули та ін.

Додамо також, у ході ранкового пленарного засідання у вівторок Рада зняла недоторканність з нардепів. Документ уже підписав спікер ВР Дмитро Разумков. Законопроект переданий на підпис Володимиру Зеленському.