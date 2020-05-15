У Раді розглянуть механізм надання кредитів малому бізнесу під держгарантії

Комітет Верховної ради з питань бюджету на своєму засіданні наступного тижня планує розглянути механізм надання кредитів малому бізнесу під державні гарантії. Зокрема, йдеться про два законопроекти авторства Кабінету міністрів.

Про це свідчить порядок денний засідання комітету, опублікований на сайті парламенту.

Так, засідання відбудеться у понеділок, 18 травня.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним: проект закону про внесення змін до статті 17 Бюджетного кодексу України (р.№3420, КМУ). Проект закону про внесення зміни до статті 6 закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" (р.№3419, КМУ)", - вказано у повідомленні.

Крім того, члени комітету розглянуть законопроекти щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, згідно з Регламентом ВР і Бюджетним кодексом України.

Нагадаємо, у Верховній раді раніше з'явився законопроект Кабінету міністрів, який пропонує ввести механізм надання кредитів представникам малого бізнесу під державні гарантії (на портфельній основі).

Кабмін на своєму засіданні 29 квітня підтримав даний законопроект.

Як писало РБК-Україна, уряд також вніс до Ради законопроект №3419 "Про внесення зміни до статті 6 закону" Про державний бюджет України на 2020 рік ". Даний законопроект також стосується кредитування.