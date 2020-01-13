У Раді розповіли, коли закон про референдум з'явиться у парламенті

Законопроект про референдум буде внесений до парламенту на початку наступної сесії. Про це заявив перший заступник Верховної ради України Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, робоча група напрацювала цілу інфраструктуру законопроектів, які стосуються народовладдя.

"Розпорядження голови Верховної ради про створення робочої групи з проектів законів з питань народовладдя. Ви знаєте, що ця робоча група вже в робочому форматі збиралась 6 разів. Ми напрацювали цілу інфраструктуру законопроектів, які стосуються народовладдя. Воно не вирішується законом про референдум. Але він став першим у нашій розробці. Я глибоко переконаний, що на початку наступної сесії буде внесений до зали ВР", - заявив Стефанчук.

Він також наголосив, що законопроект про референдум буде внесений як перший із законів системи законодавства щодо народовладдя.

"Чому немає перспектив голосування щодо попередніх законопроектів. Тому що ми прийняли Виборчий кодекс України, де абсолютно змінена структура для формування виборчого процесу, а відповідно це процес будь-якого плебісцитного характеру. Тому ці зміни мають бути адекватно відображені в новому законопроекті про референдум. Ніхто відкладати цього не буде, на початку наступної сесії закон про референдум як перший з законів системи законодавства щодо народовладдя буде внесений до Верховної ради", - додав перший віце-спікер ВР.

"Окрім нього, буде внесена ціла низка законопроектів: про електронні петиції, про законодавчу народну ініціативу, про питання, які стосуються накладення народного вето на прийняті закони", - зазначив Стефанчук.

Нагадаємо, в листопаді глава Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що планується прийняти пакет законів про референдум і народне вето.

Як писало РБК-Україна раніше, Стефанчук розраховував, що законопроект про народовладдя буде внесений до сесійної зали в листопаді. Він відзначав, що в Раді зареєстровано близько 8 проектів, які стосуються народовладдя і референдуму.