У Раді розповіли, коли розглянуть закон про столицю

Закон про столицю народні депутати розглянуть на цьому тижні. Про це у кулуарах розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Слід зазначити, раніше нардепи включили проект закону до порядку денного.

"Закон про столицю планується на цьому тижні", - повідомив Арахамія.

Нагадаємо, комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у вівторок, 1 жовтня, прийняв рішення щодо законопроекту про столицю. Так, комітет вирішив рекомендувати ВРУ прийняти законопроект №2143-3 у першому читанні за основу. При цьому нардепи рекомендують відхилити основний законопроект №2143, а також №2143-1 і №2143-2.

Як писало РБК-Україна раніше, в парламенті зареєстровано чотири законопроекти про столицю - місто-герой Київ від різних фракцій. Зокрема, законопроекти №2143 і №2143-3 внесли різні депутати від фракції "Слуга народу".

Також повідомлялося, що в разі прийняття основного законопроекту про столицю, поданого фракцією "СН", вибори мера Києва можуть пройти 8 грудня 2019 року. При цьому районні ради отримають частину повноважень міської ради, відбудеться відновлення районних рад, Київська міська рада скоротиться з 120 до 84 депутатів. Основний законопроект був внесений до Ради 13 вересня.