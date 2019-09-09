У Раді розповіли, коли розглянуть бюджет на 2020 рік

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков заявив, що парламент розгляне проект державного бюджету на 2020 рік на пленарному тижні з 17 по 20 вересня. Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Загалом на тому пленарному тижні планується розглянути 38 питань.

"На пленарному тижні з 17 по 20 вересня планується розглянунути ще 38 питань. Зокрема проект Державного бюджету на 2020 рік... Нагадую ще раз, що Кабмін повинен внести проекту бюджету до 15 вересня. Я сподіваюсь, це буде плідна ефективна робота", - зазначив спікер ВР.

Нагадаємо, міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що проект державного бюджету на 2020 рік буде вчасно подано до парламенту.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив Камбіну внести проект державного бюджету на 2020 рік до 15 вересня. Президент призначив відповідальними за подання держбюджету прем'єр-міністра Олексія Гончарука і міністра фінансів Оксану Маркарову.

Як писало РБК-Україна раніше, 5 серпня Маркарова заявила, що робота Міністерства фінансів України над проектом державного бюджету на 2020 рік знаходиться на фінальній стадії.