У Раді повідомили, коли робоча група завершить розгляд виборчого кодексу

Нардепи завершили розгляд поправок до кодексу

На следующей неделе планируется провести заключительное заседание парламентской рабочей группы по рассмотрению поправок к новому избирательному кодексу. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель главы комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, член рабочей группы по избирательному кодексу, народный депутат Игорь Попов.

По его словам, народные депутаты уже завершили рассмотрение поправок в кодекс.

"Поправки уже все пройдены, просто некоторые были подвешены на технических моментах. Сейчас рабочей группе осталось только два заседания. На одном будут рассмотрены технические моменты, которые мы не проговорили, они разбросаны по всему тексту. Это мы сделаем буквально послезавтра. На следующей неделе рассмотрим переходные положения в избирательный кодекс, которые будут менять другие законы, они переходят в другие законы", - сообщил Попов.

Напомним, в начале февраля глава подкомитета по вопросам выборов и референдумов комитета по вопросам правовой политики и правосудия Верховной рады Александр Черненко рассказал, что рабочая группа почти закончила рассмотрение поправок в Избирательный кодекс.

Как писало РБК-Украина ранее, в декабре прошлого года сообщалось, что рабочая группа планирует закончить рассмотрение поправок к проекту нового избирательного кодекса до конца 2018 года.

Подчеркнем, глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов не исключал разработку нового законопроекта об избирательной реформе.