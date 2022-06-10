У Раді розповіли про прогрес у переговорах щодо ППО для України

Україна незабаром може отримати системи ППО, які унеможливлять авіаційні удари РФ. У переговорах із західними партнерами щодо систем протиповітряної оборони для України є прогрес.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський, повідомляє РБК-Україна .

"Прогрес є, і якщо раніше була певна стіна в цьому напрямку, то зараз ця стіна вже зруйнована. Рухається не так швидко, як хотілося б, але рухається", - сказав Веніславський.

Він також висловив сподівання, що вже найближчим часом Україна отримає ті системи ППО, "які точно зможуть унеможливити навіть ті авіаційні удари, які зараз завдаються у безпосередній близькості до лінії фронту".