В Раде рассказали о прогрессе в переговорах по ПВО для Украины
Украина вскоре может получить системы ПВО, которые сделают невозможным авиационные удары РФ. В переговорах с западными партнерами относительно систем противовоздушной обороны для Украины есть прогресс.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский, сообщает РБК-Украина.
"Прогресс есть, и если раньше была некая стена в этом направлении, то сейчас эта стена уже разрушена. Движется не так быстро, как хотелось бы, но движется", - сказал Вениславский.
Он также выразил надежду, что уже в ближайшее время Украина получит те системы ПВО, которые точно смогут сделать невозможным даже те авиационные удары, которые сейчас наносятся в непосредственной близости к линии фронта".
Напомним, на днях министр обороны Украины Резников обнародовал список военной техники и вооружения, которое необходимо сейчас Украине.
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