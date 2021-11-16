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У Раді розповіли, коли приймуть закон про столицю

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Київ, Вівторок 16 листопада 2021 10:04
У Раді розповіли, коли приймуть закон про столицю Фото: коли приймуть закон про столицю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

До фінальної редакції законопроекту про столицю надійшло близько 914 поправок. "Слуга народу" збирається на цьому тижні запустити скорочену процедуру розгляду документа, щоб не затягувати час.

Про це заявив член комітету Ради з питань держвлади Віталій Безгін (СН) в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Напарник для Кличка. Як зміниться влада в Києві з новим законом про столицю".

Цей механізм вже застосовувався, коли депутати розглядали тисячі поправок до банківського так званого "антиколомойського" законопроекту.

"Ми розраховуємо, що у вівторок або в четвер ми проголосуємо за скорочену процедуру розгляду, згідно статті 119 прим.1. Відповідно, через пленарний тиждень, в останній тиждень листопада, ми проголосуємо за документ в цілому", - пояснив Безгін.

Закон, як вважає він, за оптимістичним сценарієм може вступити в силу вже 15-20 грудня.

Нагадаємо, майже повністю перероблений до другого читання законопроект розведе повноваження мера і голови КМДА.

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Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Напарник для Кличка. Як зміниться влада у Києві з новим законом про столицю