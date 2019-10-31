У Раді розповіли, коли приймуть закон про розвідку

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що закон про розвідку буде прийнятий до Нового року. Про це він сказав журналістам у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, прийняти закон буде важко.

"Умова дорожньої карти - це закон про розвідку. Закон про СБУ новий… я буду вважати перемогою, якщо ми зробимо це до нового року. Але це буде важко. Закон про розвідку точно буде до Нового року", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, у Верховній раді України створили міжфракційну робочу групу для підготовки законопроекту про реформування Служби безпеки України.

Як писало РБК-Україна, на початку вересня президент Володимир Зеленський вимагав від ВР і нового уряду прийняти концепцію реформування СБУ, внести зміни в закон про СБУ, прийняти закон про охорону секретної інформації, а також активізувати заходи забезпечення контррозвідувального режиму в Україні.

Додамо, влітку повідомлялося, що команда президента Володимира Зеленського готує пакет законопроектів щодо реформування різних сфер управління держави, зокрема щодо реформи Служби безпеки України.