ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді розповіли, коли з'явиться Бюро фінансових розслідувань

Новини » Політика     27.01.2020 - 10:57
У Раді розповіли, коли з'явиться Бюро фінансових розслідувань
Фото: Денис Монастирський (РБК-Україна)

Президент планує подати законопроект у лютому

Голова комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради Денис Монастирський розповів, коли в Україні з'явиться Бюро фінансових розслідувань. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, глава держави Володимир Зеленський збирається внести законопроект про запуск цього відомства.

"Президент має намір внести свій законопроект. Думаю, це станеться 4-5 лютого", - сказав Монастирський.

Він додав, що зараз в Офісі президента перебувають близько 9 законопроектів стосовно цього питання.

"Є близько дев'яти законопроектів, які крутяться в Офісі президента вже не перший рік. Ведуться дискусії, в тому числі в комітеті з нацбезпеки, про те, яким повинен бути концепт", - сказав Монастирський.

Голова комітету зазначив, що влада поки що не має єдиного концепту.

"Тут питання в тому, щоб був знайдений єдиний концепт, це основна задача, яка вирішувалася більш інтенсивно протягом останнього місяця. Тому що до цього ми бачили "перетягування каната": комітет зі своєю думкою, Офіс президента, який вважає по-іншому, і СБУ, яке вважає по-своєму", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про перезапуск СБУ і наближення до запуску Бюро фінансових розслідувань.

"Ми запустили Антикорупційний суд, він працює, починаючи з вересня, наближаємося до запуску бюро фінансових розслідувань. У нас амбітні плани", - сказав президент.

Вбивство адвоката біля СІЗО в Кропивницькому: поліція затримала підозрюваних У Кабміні нагадали про зміну порядку перетину адмінмежі з Кримом для дітей 
Новини України фінансипреступления
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся