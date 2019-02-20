У Раді розповіли, коли новий виборчий кодекс передадуть до комітету

Фото: Ігор Попов (facebook.com igor popov)

При цьому завершення опрацювання кодексу може залежати від кворуму на останніх засіданнях робочої групи

Новий виборчий кодекс зможуть передати до профільного парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя впродовж одного місяця. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив заступник голови комітету з питань запобігання та протидії корупції, член робочої групи з виборчого кодексу народний депутат Ігор Попов.

Парламентар зазначив, що документ нараховує 4 тисячі поправок.

"Якщо прогнозувати, ще два засідання необхідно робочій групі для того, щоб підготувати все. Потім матеріали будуть передані секретаріату комітету, він все це "упаковує" і оформлює. Мається на увазі, що у профільний комітет має піти відповідна таблиця з поправками, а також рекомендаціями робочої групи по кожній з них. Цей документ зробити також технологічно важко, адже там понад 4 тисяч поправок - він їде туди, і шматки складаються. Тобто, протягом місяця можна все це зробити і передати у профільний комітет", - повідомив Попов.

Нардеп не виключив, що завершення опрацювання нового виборчого кодексу може залежати від кворуму на останніх засіданнях робочої групи.

"Робоча група може це зробити протягом місця, але чи передасть - я не знаю. До робочої групи входить 40 чоловік, у тому числі 20 народних депутатів. Якщо на останнє засідання прийде 15, скажуть, ми щось не розуміємо, все спочатку", - додав він.

Нагадаємо, наступного тижня планується провести заключне засідання парламентської робочої групи з розгляду поправок до нового виборчого кодексу.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку лютого голова підкомітету з питань виборів та референдумів комітету з питань правової політики і правосуддя Верховної ради Олександр Черненко розповів, що робоча група майже закінчила розгляд поправок до виборчого кодексу.

Так, глава фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов раніше не виключав розробку нового виборчого кодексу.