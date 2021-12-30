Право на захист. Коли і для кого в Україні легалізують вогнепальну зброю

Україна вже більше 30 років живе без закону про обіг зброї. Ця прогалина дозволила сформувати в країні потужний "чорний ринок". Останні роки питання легалізації вогнепалів впирається в позицію більшості Верховної ради. Чи буде успішною нова спроба в 2022 році – нижче в матеріалі РБК-Україна.

Зміна влади в країні в 2019 році активізувала питання легалізації "збройової проблеми". На цей час Україна - фактично єдина країна в Європі, яка не має законодавчого регулювання цієї сфери. Навіть у Росії відповідний закон був прийнятий ще 15 років тому. Це дозволило майже 4 млн росіян станом на 2021 року цілком легально володіти вогнепальною зброєю.

В Україні зараз це питання повністю контролює Міністерство внутрішніх справ, яке, посилаючись на свою внутрішню інструкцію, реєструє і видає дозволи на придбання мисливської або травматичної зброї. Володіння іншими "стволами" автоматично переведено в стан "поза законом". За даними правоохоронців, на руках в українців може бути від 3 до 5 млн "сірих" вогнепалів. Активно сприяє цьому і військовий конфлікт на Донбасі.

А що ж сам профільний закон? У березні 2021 року парламент його провалив. Документ від" Слуги народу" підтримали всього 88 нардепів. Приблизно стільки ж голосів набрав і альтернативний проект від опозиції. У новий 2022 року монобільшість входить з новим "збройовим" законопроектом. І з високими очікуваннями на його успіх.

Компроміс без пістолетів

Законопроекти, які не змогли навесні пройти через сесійну залу, містили в собі ряд ключових принципів: поділ зброї на класи (автоматичне, травматичне, бойове короткоствольне і довгоствольне), підвищення вікового цензу і введення чітких умов для видачі ліцензій на його покупку. Альтернативний, до того ж, дозволяв і приховане носіння зброї для самозахисту.

Втім, у парламенті підтримку ці ініціативи не отримали. Джерело у владі назвало РБК-Україна основну причину минулорічних провалів. За його словами, народні обранці виступають категорично проти легалізації пістолетів, тобто короткоствольної вогнепальної зброї. І мова тут навіть не йде про їх носіння або зберігання вдома в сейфі.

"Це така принципова позиція. Ми, звичайно, могли б "впертися рогам" і знову і знову вносити в законопроект питання короткостволів. Але в підсумку вирішено було піти іншим шляхом", - пояснив співрозмовник з"СН".

Багато депутатів категорично проти легалізації пістолетів (фото: GettyImages)

Що це за шлях? Новий проект закону від монобільшості (№5708) взагалі позбавляє громадян права на покупку пістолетів. Їх зможуть придбати лише діючі спортсмени зі званням "майстер спорту" в профільних дисциплінах. Для контрасту - в попередніх варіантах закону пістолет змогли б купити всі охочі старше 28 років, що мали до цього не менше ніж 5-річний досвід поводження з мисливською або травматичною зброєю.

Новий документ передбачає, що українці з 18 років отримають право на мисливські рушниці (довгоствольну гладкоствольну зброю), а з 25 – на гвинтівки і карабіни (довгоствольну нарізну і комбіновану зброю).

Пістолети-травмати дозволені тільки суддям, прокурорам, адвокатам, поліцейським, співробітникам природоохоронних інспекцій і журналістам. Автомати для цивільних заборонені. Як і носіння зброї поза тирів і стрільбищ, крім травматичної і нагородної.

Охочих отримати ліцензію зобов'яжуть пройти медкомісію та тренінги, а також не мати непогашених судимостей. Вперше "корочка" видається на три роки, а потім термін її дії продовжується кожних п'ять років.

Ця ініціатива отримала підтримку від Міністерства внутрішніх справ. Там кажуть, що прийняття такого закону стане лише першим етапом. А після аналізу його результатів в МВС будуть готові "почати діалог" і про легалізацію пістолетів.

"Враховуючи зазначене, Міністерство поділяє принципи основного законопроекту № 5708 "Про право на цивільну вогнепальну зброю". Водночас надання громадянам можливості приховано носити короткоствольну зброю і використовувати її для відстоювання власних прав та інтересів на нинішньому етапі правозастосування здається передчасним", – пояснив позицію відомства заступник голови МВС Богдан Драп"ятий.

Застосування зброї проти людей з метою самозахисту, впевнені в Міністерстві, потребує "глибокого осмислення та оцінки готовності громадян до відповідального поводження зі зброєю".

В Україні процвітає чорний ринок вогнепальної зброї (фото: ssu.gov.ua)

Один з головних розробників нового законопроекту - депутат Ігор Фріс ("СН"), уточнив, що мова йде не про "легалізацію" зброї. Документ лише регулює передбачене Конституцією питання щодо "правового режиму власності" на ці об'єкти, підкреслив нардеп.

"Прогнозувати, коли законопроект винесуть на голосування – невдячна справа, але він стоїть у планах законодавчої роботи на поточну сесію (вона закінчується 28 січня – ред.). Цілком ймовірно, що він буде поставлений на голосування за основу", – сказав Фріс в коментарі РБК-Україна.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський прогнозував, що закон про обіг зброї приймуть до кінця 2021 року.

Стабільні розбіжності

"Цей законопроект №5708 не вирішує питання, які стоять перед суспільством, владою і в тому числі перед МВС. Ці функції може виконати тільки альтернативний проект закону", - упевнений глава "Української асоціації власників зброї" (УАВЗ) Георгій Учайкін.

Його організація виступає проти проекту закону від влади і підтримує альтернативний №5708-1, розроблений переважно депутатами від "Голосу" (Андрій Шараськін, Олександра Устінова та інші). Така ж ситуація була і в минулих роках - УАВЗ була в опозиції до проектів, які лобіювало МВС. У експертів є до них відразу кілька претензій.

По-перше, це вже згадана проблема короткостволів. "Зброярі" і опозиційні депутати наполягають на тому, що необхідно не просто дозволити їх покупку для цивільних, але і дозволити приховане носіння на вулиці.

Вони також пропонують "легалізувати" всі види вогнепальної зброї, крім автоматів. В альтернативній версії законопроекту стволи в необмеженій кількості українці зможуть купувати після 25 років (мисливські рушниці – після 21), пройшовши медогляд, прослухавши курси, склавши іспит і не маючи непогашених судимостей.

Носити пістолети на вулиці хочуть дозволити, але з низкою обмежень. Наприклад, громадянин зможе мати при собі не більше 40 патронів, тільки одну одиницю зброї, обов'язково заховану в кобурі або в сумочці. Заходити в комунальні та держустанови зі "стволами" буде заборонено.

Автоматична зброя не будуть дозволяти для цивільного обороту (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )

Основний аргумент прихильників "легалайзу" - тільки таким чином можна гарантувати право українців на самозахист. Згідно з проектом закону, цивільні зможуть застосовувати свою зброю "у разі крайньої необхідності".

"Досвід країн Балтії, Грузії та Молдови доводить, що забезпечення громадянам права на самозахист за допомогою цивільної вогнепальної зброї протягом року з моменту прийняття відповідних законів знижує вуличну злочинність на 40-60%", – відмітили автори альтернативного документа в пояснювальній записці.

Ще одна ключова розбіжність у законопроектах - це питання реєстру зброї. Він в Україні досі не створений. У вересні міністр Монастирський обіцяв завершити цей процес до кінця 2021 року, але пізніше змістив терміни на початок весни 2022 року. Провладний проект закону залишає за МВС повноваження створювати і вести реєстр, альтернативний – пропонує передати цю функцію Міністерству юстиції.

Учайкін вважає, що Міністерство внутрішніх справ просто не здатне завершити цю роботу. Одна з причин цього - хаотична організація дозвільної системи та зберігання більшості відповідних документів у паперовому вигляді. Їх всі необхідно оцифрувати і внести до реєстру. За роки незалежності близько 700 тисяч українців отримали дозвіл на мисливську та травматичну зброю, в їх розпорядженні понад 1,2 млн "стволів". Це колосальний обсяг даних.

Останнє з ключових відмінностей "збройових" законопроектів, за словами глави УАВЗ, стосується питання видачі нагородних пістолетів. Ця проблема гостро проявилася ще за часів, коли МВС очолював Арсен Аваков. Виявилося, що він видав політикам, активістам і громадським діячам більше тисячі "стволів".

Деякі з них навіть ставали знаряддям злочину. Частково виправляти ситуацію був змушений Монастирський - у листопаді він забрав у депутата Іллі Ківи (ОПЗЖ) два пістолети, якими його нагородив ще Аваков.

Рада може вирішити питання з обігом зброї вже в 2022 році (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )

Тепер же альтернативний проект закону пропонує взагалі заборонити нагородження цивільних осіб пістолетами і револьверами. Основний законопроект дозволяє це, але з припискою, що нагороджуваний повинен отримати посвідчення власника зброї.

Обидва документи в грудні пройшли профільний комітет парламенту і готові для винесення в зал для голосування. Проект закону від" СН "комітет рекомендував прийняти, відзначивши його "гостру необхідність". Альтернативна версія схвалення у членів правоохоронного комітету не отримала. На їхню думку, право громадян носити зброю містить "занадто великі ризики" і може призвести до "значних негативних наслідків".

Поки що значні ризики для громадян несе сформований в країні "чорний ринок" зброї, запевняє Георгій Учайкін. Тенденцій до його зменшення він не бачить.

"Ситуація (з оборотом зброї – ред.) не стабілізується, ні. І цього не буде поки є "чорний ринок" зброї. Штучно створений попит громадян на зброю, в першу чергу для самозахисту, призвів до того, що стимулюється пропозиція. Зроблено все для того, щоб цей ринок процвітав", – вважає голова "Української асоціації власників зброї".