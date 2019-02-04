У Раді розповіли про легалізовані державою "договорняки" з Ахметовим

Інтереси ДТЕК Ахметова стали пріоритетними для регулятора та інших держорганів, впевнена Войціцька

Скандальная формула "Роттердам+", главным бенефициаром которой является энергетический холдинг ДТЭК Рината Ахметова, является "договорняком", полностью легализованным государством. Об этом заявила народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Виктория Войцицкая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее блог.

Так, нардеп напомнила, что тепловая генерация Украины почти полностью монополизирована корпорацией ДТЭК Рината Ахметова.

"У нас в 2014-2015 годах были веерные отключения, когда ДТЭК требовал выгодного для себя увеличения стоимости угля. Потом, не в последнюю очередь через рыночную власть корпорации Ахметова, НКРЭКУ в своей политике внезапно развернулась на 180 градусов и появилась формула "Роттердам+". Эти полностью легализованные государством "договорняки" уже стоили потребителям около 35 млрд грн или 1,26 млрд долл.", - написала она.

Политик считает, что интересы ДТЭК Ахметова являются приоритетными для НКРЭКУ и других государственных органов, поскольку даже с такими фактами руководство Антимонопольного комитета отказывается признавать ДТЭК монополистом.

"Однако шантаж веерными отключениями является реальным инструментом, чтобы давить на государство и требовать очередных схем гарантирования сверхприбылей", - рассказала Войцицкая.

Кроме того, нардеп обратила внимание на заявление генерального директора компании ДТЭК Максима Тимченко о планах по приобретению ряда облэнерго, которое, по ее мнению, демонстрирует, что компания "не будет останавливаться на достигнутом".

"Несмотря на некоторые различия, суть одна: монополизм на рынке тепловой генерации ведет к коррупции и сбоям в работе национальных электроэнергетических систем. Так же, как древнеримский сенатор Катон в каждом своем выступлении говорил, что Карфаген должен быть разрушен, так и я не буду уставать повторять, что политически защищенные монополии олигархов должны быть разрушены", - резюмировала политик.

Напомним, в ближайшее время в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) должны заслушать результаты расследования дел относительно возможных злоупотреблений при утверждении формулы "Роттердам+".

"Буду принимать решение. Надо назначать все следственные действия и делать выводы ... два года кормить общество тем, что "что-то, когда-то, где-то будет, - я не хочу", - подчеркнул руководитель САП Назар Холодницкий.

Ранее Войцицкая призвала прекратить самое масштабное в новейшей Украине мошенничество, организованное, по ее словам, Ринатом Ахметовым и властями.

"Каждый украинец вынужден ежедневно платить Ахметову коррупционную ренту. Вместе мы уже уплатили почти четыре десятка миллиардов гривен никем и ничем не предусмотренного налога по схеме Роттердам+. Это следует прекратить", - говорила нардеп.