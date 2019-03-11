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У Раді розповіли, які законопроекти обговорюватимуть з МВФ

Новини » Фінанси    11.03.2019 - 13:03
У Раді розповіли, які законопроекти обговорюватимуть з МВФ
Фото: Михайло Довбенко (solydarnist.org)

Найбільшу увагу приділять законопроекту №2413-а щодо консолідації функцій із держрегулювання ринків фінпослуг

Цього тижня представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) обговорюватимуть з народними депутатами низку фінансових законопроектів. Про це повідомив перший заступник голови комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності, народний депутат Михайло Довбенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами парламентаря, найбільшу увагу буде привернуто до проекту закону №2413-а щодо консолідації функцій із держрегулювання ринків фінансових послуг.

"Найбільшу увагу (МВФ, - ред.) в нашій дискусії буде привернуто законопроекту №2413-а "Про зміни до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного врегулювання ринків фінансових послуг". Також це проект закону №2456-Д щодо удосконалення прав споживачів фінансових послуг", - повідомив Довбенко.

Нардеп наголосив на важливості того, що до порядку денного включено законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу".

"Я переконаний, що ми проголосуємо за ці законопроекти і гідно виконаємо взяті на себе зобов'язання перед міжнародними організаціями і донорами", - додав він.

Нагадаємо, у понеділок, 11 березня, у Верховній Раді будуть присутні представники Міжнародного валютного фонду (МВФ).

На початку березня анонсувалося, що технічна команда в складі кількох фахівців Міжнародного валютного фонду відвідає Київ протягом 5-13 березня 2019 року. Зазначалося, що фахівці прибудуть до Києва для обговорення подій в економічній сфері і прогресу в напрямку запровадження реформаторських заходів, передбачених програмою стенд-бай з Україною, прийнятою у грудні 2018 року.

Як писало РБК-Україна раніше, 18 грудня минулого року МВФ схвалив нову програму stand-by на суму 9 млрд доларів для України. Перший транш у розмірі 1,4 млрд доларів вже зарахований до резервів. Рішення про подальші транші буде прийматися у травні і в листопаді цього року в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.

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