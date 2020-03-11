У Раді розповіли про зміни до закону про доступ до кадастрів до другого читання

У комітеті з питань аграрної та земельної політики розповіли про зміну до законопроекту Кабінету міністрів №2370 "Про національну інфраструктуру геопросторових даних". Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

У ВР зазначили, що документом передбачається, що всі геопросторові дані є відкритими, безкоштовними. Введено поняття "базові" і "тематичні" геопросторові дані (всього законопроектом передбачено 32 набори даних), а також адміністратора, який збирає метадані, що спростить доступ до геопросторових даних та їх пошук. Дані оприлюднюються у тому вигляді, у якому були створені, і всі їх держателі мають оприлюднювати свої дані на своїх порталах.

Передбачається, що координувати діяльність системи НІГД буде уряд, а також консультативно-дорадчий орган, який буде створений. Фінансування передбачене з держбюджету в рамках існуючих програм, а також планується залучати кошти міжнародної технічної допомоги та місцевих бюджетів. Доступ до даних буде забезпечено через національний геопортал інфраструктури геопросторових даних, через портали держателів геопросторових даних і оприлюднення у формі відкритих даних.

Так, загалом до законопроекту нардепи запропоновано 96 правок, із яких підкомітет рекомендував врахувати 62. Враховані поправки стосуються здебільшого редакційного уточнення положень законопроекту.

"Суттєва новація, якою доповнено законопроект при підготовці до другого читання, це зміни до закону "Про топографо-геодезичну та геодезичну діяльність", з врегулюванням питання введення державного адресного реєстру", - вказано у повідомленні.

Крім того, законопроект у доопрацьованій редакції передбачає створення Державного адресного реєстру України - єдиної бази даних, яка буде містити відомості про всі адреси, присвоєні об'єктам нерухомого майна і взагалі адреси, а також пов’язувати їх з топографічною основою - картою. Повноваження щодо ведення такого реєстру пропонується покласти на Держгеокадастр України. Умови функціонування цього реєстру будуть визначені окремим законом.

У ході засідання глава агрокомітету Микола Сольський запропонував додати ще дві правки, якими запроваджується відповідальність за порушення законодавства про національну інфраструктуру геопросторових даних, а також вносяться відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими встановлюється штраф "за порушення прав на геопросторові дані та метадані, незаконне привласнення геопросторових даних та метаданих, їх втрату або несанкціоноване знищення, порушення порядку використання".

Зокрема, пропонуються штрафи у розмірі від 100 до 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а за повторне порушення протягом року - 200-250 таких мінімумів.

Нагадаємо, агрокомітет рекомендував ВР прийняти закон про доступ українців до кадастрів у другому читанні.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент на початку грудня прийняв за основу в першому читанні законопроект №2370, за нього проголосували 322 парламентарія.

Так, на початку листопада 2019 року уряд Олексія Гончарука вніс до Ради законопроект №2370 "Про національну інфраструктуру геопросторових даних".