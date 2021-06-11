У Раді розраховують на вплив Польщі та Литви в отриманні Україною членства в НАТО

Він провів зустріч з віце-маршалком Сейму Польщі Малгожатою Госєвською та віце-спікером Сеймаса Литви Паулюсом Саударгасом. Сторони обговорили перспективи посилення тристоронньої співпраці в парламентському вимірі.

"Розраховую на залучення Польщею й Литвою інструментарію впливів у рамках Північноатлантичного альянсу, у тому числі й Парламентської асамблеї НАТО на користь отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО", - заявив Стефанчук.

Українська сторона також привітала головування Польщі в ОБСЄ у 2022 році.

"Ми просимо польську сторону, щоб питання російської агресії проти України та звільнення окупованих Росією територій України було постійно на порядку денному польського головування в ОБСЄ", - заявив Стефанчук.

Перший замглави Ради наголосив на важливості взаємодії країн у питаннях енергетичної безпеки. За його словами, вкрай важливо об’єднати зусилля, щоб не допустити реалізацію проекту "Північний потік-2", що є небезпечним для всього європейського континенту.

Своєю чергою Госєвська запропонувала восени в Польщі організувати конференцію, яка буде присвячена гуманітарній ситуації на окупованих Росією територіях. Вона також повідомила про готовність долучитися до діяльності "Кримської платформи".

Крім того, Саударгас висловив свою підтримку та готовність надалі підтримувати співпрацю з Україною, разом протидіяти спільним проблемам.

"Йдеться про підтримку Литвою членства України в НАТО, посилення санкцій проти Росії та Білорусії", - сказано у повідомленні.