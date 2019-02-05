У Раді розраховують, що відсутність спостерігачів від РФ обмежить провокації на виборах

Після ухвалення закону громадяни РФ не зможуть виступати спостерігачами від ОБСЄ

Принятие закона о запрете гражданам РФ наблюдать за выборами в Украине сможет уменьшить количество провокаций во время избирательных кампаний в 2019 году. Об этом заявил заместитель председателя фракции "Народный фронт", один из авторов законопроекта Андрей Тетерук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, законопроект будет полезным как во время выборов президента, так и во время выборов парламента в этом году.

"Мы уже признали РФ государством-агрессором. Вполне логично, что это следующий шаг, которым мы ограничиваем возможности РФ вмешиваться в избирательную гонку как президентской компании, так и парламентской кампании осенью. Поэтому это будет таким хорошим шагом, который существенно уменьшит количество провокаций", - заявил Тетерук.

Нардеп отметил, что после принятия закона граждане России не смогут выступать наблюдателями от таких международных организаций как ОБСЕ.

"Я являюсь соавтором законопроекта, который запрещает гражданам страны-агрессора участвовать в качестве наблюдателей не только от государства-агрессора, но и от других организаций, которые могут представлять интересы Российской Федерации. А это и ОБСЕ, и многие другие международные организации, которые имеют право направлять наблюдателей за тем, как проводятся президентские и парламентские выборы в Украине", - добавил он.

Напомним, в Раде опубликован текст законопроекта №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по надзору за избирательным процессом в Украине", предусматривающий запрет гражданам России быть наблюдателями на выборах-2019. При этом зарегистрировали законопроект в понедельник, 4 февраля.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Пограничной службе Украины будет дан приказ не пропустить российских наблюдателей на выборы в Украине.