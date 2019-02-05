У Раді розраховують, що відсутність спостерігачів від РФ обмежить провокації на виборах

Фото: Андрій Тетерук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Після ухвалення закону громадяни РФ не зможуть виступати спостерігачами від ОБСЄ

Прийняття закону про заборону громадянам РФ спостерігати за виборами в Україні зможе зменшити кількість провокацій під час виборчих кампаній у 2019 році. Про це заявив заступник голови фракції "Народний фронт", один з авторів законопроекту Андрій Тетерук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, законопроект буде корисним як під час виборів президента, так і під час виборів парламенту цього року.

"Ми вже визнали РФ державою-агресором. Цілком логічно, що це наступний крок, яким ми обмежуємо можливості РФ втручатися у виборчі перегони як президентської компанії, так і парламентської кампанії восени. Тому це буде таким гарним кроком, який суттєво зменшить кількість провокацій", - заявив Тетерук.

Нардеп зазначив, що після ухвалення закону громадяни Росії не зможуть виступати спостерігачами від таких міжнародних організацій як ОБСЄ.

"Я є співавтором законопроекту, який забороняє громадянам країни-агресора брати участь в якості спостерігачів не тільки від держави-агресора, але й від інших організацій, які можуть представляти інтереси Російської Федерації. А це й ОБСЄ, і багато інших міжнародних організацій, які мають право надсилати спостерігачів за тим, як проводяться президентські і парламентські вибори в Україні", - додав він.

Нагадаємо, у Раді опублікований текст законопроекту №9524 "Про внесення змін до деяких законів України з нагляду за виборчим процесом в Україні", який передбачає заборону громадянам Росії бути спостерігачами на виборах-2019. При цьому зареєстрували законопроект у понеділок, 4 лютого.

Як писало РБК-Україна, президент України Петро Порошенко заявив, що Прикордонній службі України буде дано наказ не пропустити російських спостерігачів на вибори в Україні.