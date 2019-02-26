В Раді прокоментували звернення щодо імпічменту президента

За словами Боднара, у листі немає правового обгрунтування необхідності утворення ТСК

Первый заместитель руководителя аппарата, управляющий делами Верховной рады Украины Петр Боднар подписал заявление аппарата ВРУ относительно ситуации вокруг бланков подписных листов для сбора подписей народных депутатов об импичменте президента и создании ВСК относительно расследования хищения денежных средств в оборонной сфере. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Рады.

Из текста заявления следует, что "26 февраля в адрес руководства аппарата Верховной рады Украины поступило письменное обращение с уведомлением о намерении инициировать вопрос об отстранении президента Украины с поста в порядке импичмента и создании соответствующей специальной временной следственной комиссии, а значит требовалось немедленно обеспечить изготовление подписных листов для сбора подписей необходимого количества народных депутатов Украины".

"Это письмо было передано для изучения и анализа в соответствующее структурное подразделение аппарата", - говорится в сообщении.

При этом, по словам Боднара, "на работников этого подразделения аппарата ВРУ было осуществлено политическое давление, и они вынуждены были под этим давлением выдать бланки подписных листов".

Боднар отметил, что "регламент ВРУ предусматривает, что письменное представление об инициировании затронутого в письме вопроса должно содержать, в частности, правовое обоснование необходимости создания ВСК, а следовательно, в контексте статьи 111 Конституции Украины, наличии в действиях президента Украины состава преступления, что отсутствовало в тексте письма, который поступил в аппарат".

"При такой ситуации изданные под давлением бланки подписных листов являются нелегитимными, не могут быть действительными и отменяются", - добавил он.

Напомним, согласно журналистскому расследованию, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь и действующий директор "Укроборонпром" Павел Букин являются участниками схемы из хищения в оборонном комплексе Украины.

Отмечается, что через три основные фирмы-прокладки Гладковский и другие участники схемы заработали как минимум 250 миллионов. Причем одной из фирм-прокладок журналисты назвали "Кузню на Рыбацком", которая ранее принадлежала Петру Порошенко.

В свою очередь Петр Порошенко поддержал прекращение полномочий Олега Гладковского на должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Отметим, партия "Батькивщина" инициировала в Верховной раде сбор подписей за импичмент президента Петра Порошенко и инициирует создание Временной следственной комиссии (ВСК), которая должна расследовать коррупцию в оборонной отрасли.