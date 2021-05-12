У Раді продовжують роботу над законом про громадське здоров'я: що він пропонує

У документі прописане створення служби з боротьби з біологічними загрозами на базі Центру громадського здоров’я.

У регіонах з’являться центри контролю та профілактики захворювань, підпорядковані ЦГЗ.

Згідно з законом, функції нової служби:

розробка програм профілактики небезпечних захворювань,

розробка програм лікування (ВІЛ, туберкульоз, вірусні гепатити),

збір інформації, аналіз даних, проведення лабораторних досліджень,

навчання кваліфікованих кадрів,

біозахист та біобезпека (оперативна реакція на спалахи інфекцій).

"До другого ми отримали майже 900 поправок. Плануємо направити документ до другого читання до кінця травня", - зазначив глава комітету Михайло Радуцький.

Крім того, комітет працює над двома фундаментальними законами: про основи законодавства України про охорону здоров’я та про лікарські засоби.

"Комплексно зміни до основ законодавства не переглядались з 1992 року. Нова редакція цього документу стане базою для роботи системи охорони здоров’я. Законопроект про лікарські засоби має на меті підвищення контролю і одночасно стимулює покращення доступності лікарських засобів", - пояснив нардеп.

Також при комітеті створена робоча група з впровадження страхової медицини. Вона займається розробкою двох проектів законів: про запровадження механізмів співоплати за медичну послугу та про стимулювання розвитку добровільного медичного страхування.

На стадії розробки законопроект про допоміжні репродуктивні технології. Для його підготовки при комітеті також створили робочу групу.