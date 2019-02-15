У Раді закликають ЗМІ активніше інформувати українців про кір

ЗМІ просять активно залучати лікарів та науковців у сфері захисту населення від інфекційних хвороб для інформування українців

Комитет Верховной рады по вопросам здравоохранения призывает СМИ активнее информировать украинцев о заболеваемости корью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Аппарата парламента.

Так, комитет на своем заседании принял соответствующее обращение к представителям СМИ в связи с ростом заболеваемости корью в Украине и нередкими случаями смерти от болезни.

"С начала 2017 года зарегистрированы уже более 71 500 случаев кори (в 2017 году - 4782 случая, в 2018 году - 52 349 случаев). Только за январь 2019 года корью в Украине заболело 15095 человек", - подчеркивают парламентарии.

Так, члены комитета отметили, что в такой ситуации крайне важно объективное, компетентное и беспристрастное освещение СМИ сведений об этом заболевании, его профилактике, возможных негативных последствиях и осложнениях в случае несвоевременного обращения за медицинской помощью.

"Учитывая указанное, народные депутаты Украины - члены комитета обращаются к представителям средств массовой информации с просьбой активно привлекать врачей и ученых в области защиты населения от инфекционных болезней для информирования населения и предоставления практических рекомендаций по указанным вопросам", - указано в обращении.

Напомним, с начала 2019 года от кори зафиксировано восемь смертей, среди которых двое детей.

Как писало РБК-Украина ранее, Украина оказалась на первой строчке в рейтинге стран Европы по количеству людей, заболевших корью в 2018 году.

Добавим, ранее комитет по вопросам здравоохранения решил обратиться к президенту Украины Петру Порошенко с требованием созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по поводу ситуации, которая сложилась с корью.