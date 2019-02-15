У Раді закликають ЗМІ активніше інформувати українців про кір

Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

ЗМІ просять активно залучати лікарів та науковців у сфері захисту населення від інфекційних хвороб для інформування українців

Комітет Верховної ради з питань охорони здоров’я закликає ЗМІ активніше інформувати українців про захворюваність на кір. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату парламенту.

Так, комітет на своєму засіданні прийняв відповідне звернення до представників ЗМІ у зв’язку зі зростанням захворюваності на кір в Україні та непоодинокими випадками смерті від хвороби.

"З початку 2017 року зареєстровано вже понад 71,5 тисяч випадків кору (у 2017 році - 4 782 випадки, у 2018 році - 52 349 випадків). Тільки за січень 2019 року на кір в Україні захворіло 15 095 людей", - підкреслюють парламентарі.

Так, члени комітету зазначили, що у такій ситуації вкрай важливим є об’єктивне, компетентне та неупереджене висвітлення ЗМІ відомостей про це захворювання, його профілактику, можливі негативні наслідки та ускладнення у разі несвоєчасного звернення за медичною допомогою.

"З огляду на зазначене, народні депутати України - члени комітету звертаються до представників засобів масової інформації з проханням активно залучати лікарів та науковців у сфері захисту населення від інфекційних хвороб для інформування населення та надання практичних рекомендацій із зазначених питань", - вказано у зверненні.

Нагадаємо, з початку 2019 року від кору зафіксовано вісім смертей, серед яких двоє дітей.

Як писало РБК-Україна раніше, Україна опинилася на першому рядку у рейтингу країн Європи за кількістю людей, які захворіли на кір у 2018 році.

Додамо, раніше комітет з питань охорони здоров'я вирішив звернутися до президента України Петра Порошенка з вимогою скликати засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо ситуації, яка склалася з кором.