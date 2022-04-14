У Раді призупинили діяльність фракції ОПЗЖ

Фракції "Опозиційна платформа - За життя" призупинила свою діяльність у Верховній Раді Україні. Відповідне рішення оголосили на закритому засіданні парламенту 14 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від партії "Голос" Ярослава Желізняка .

Стало відомо, що сьогодні з фракції вийшли народні депутати Дмитро Ісаєнко та Анатолій Бурміч. Фракція відкликала Вадима Рабіновича з посади співголови і обрала Юрія Бойка головою.

"Оголошено рішення РНБО щодо призупинення діяльності ОПЗЖ та діяльності фракції ОПЗЖ у ВРУ", - йдеться у повідомленні.