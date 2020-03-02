У Раді пропонують заслухати звіт секретаря РНБО щодо протидії коронавірусу

Фото: Олена Кондратюк (ba.org.ua)

За словами замглави Ради, це "питання національної безпеки"

У Верховній раді України пропонують заслухати звіт секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова щодо протидії коронавірусу. Про це повідомила замглави парламенту Олена Кондратюк, передає прес-служба парламенту.

За її словами, враховуючи серйозні наслідки, яке несе з собою спалах коронавірусу для економіки, громадського здоров’я, внутрішньої стабільності кожної країни, "це вже не виключно медична проблема - це питання національної безпеки".

"Вважаю, що цього тижня у Верховній раді України маємо заслухати не лише звіт правоохоронців про боротьбу з корупцією. Треба заслухати звіт секретаря РНБО щодо заходів з протидії коронавірусу", - підкреслила віце-спікер Ради.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Міністерство охорони здоров'я України планує провести додаткову закупівлю обладнання для інфекційних відділень у зв'язку з можливим поширенням коронавірусу. За його словами, на даний момент МОЗ формує до уряду додаткову потребу для виділення коштів з резервного фонду.

Як писало РБК-Україна раніше, в Україні в лабораторії розпочато дослідження чотирьох підозр на коронавірус. Досліджуються зразки трьох жителів Києва та однієї мешканки Чернівецької області.