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В Раде предлагают заслушать отчет секретаря СНБО по противодействию коронавирусу

Новости » Политика     02.03.2020 - 14:28
В Раде предлагают заслушать отчет секретаря СНБО по противодействию коронавирусу
Фото: Елена Кондратюк (ba.org.ua)

По словам замглавы Рады, это "вопрос национальной безопасности"

В Верховной раде Украины предлагают заслушать отчет секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова по противодействию коронавируса. Об этом сообщила замглавы парламента Елена Кондратюк, передает пресс-служба парламента.

По ее словам, учитывая серьезные последствия, которое несет с собой вспышку коронавируса для экономики, общественного здоровья, внутренней стабильности каждой страны, "это уже не только медицинская проблема - это вопрос национальной безопасности".

"Считаю, что на этой неделе в Верховной Раде Украины должны заслушать не только отчет правоохранителей о борьбе с коррупцией. Надо заслушать отчет секретаря СНБО о мерах по противодействию коронавируса", - подчеркнула вице-спикер Совета.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Министерство здравоохранения Украины планирует провести дополнительную закупку оборудования для инфекционных отделений в связи с возможным распространением коронавируса. По его словам, на данный момент МЗ формирует в правительство дополнительную потребность для выделения средств из резервного фонда.

Как писало РБК-Украина ранее, в Украине в лаборатории начаты исследования четырех подозрений на коронавирус. Исследуются образцы трех жителей Киева и одной жительницы Черновицкой области.

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Новости Украины Верховная РадаЕлена КондратюкКоронавирус
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