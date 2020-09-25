За стримування агресії РФ військовим виплатять близько 250 млн гривень винагороди

Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)

Міністерство оборони виплатить близько чверті мільярда гривень додаткової винагороди військовослужбовцям, які стримують збройну агресію Росії. Нову винагороду запровадили з 27 липня 2020 року.

Про це повідомляє урядовий портал.

Винагороду запроваджено вперше за час особливого періоду.

"Вона здійснюється додатково до всіх виплат, належних військовослужбовцям ЗСУ та ДССТУ за безпосередню участь у воєнних конфліктах, у заходах із забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації чи в АТО", - пояснив глава Міноборони Андрій Таран.

За попередніми розрахунками Департаменту фінансів МОУ, за липень-серпень цього року військовим виплатять близько 250 млн гривень.

"На поточний 2020 рік необхідними коштами для виплати вказаної винагороди Міноборони забезпечене", - запевнив Таран.

За його словами, перелік військових частин (підрозділів), яким платитимуть винагороду, затверджує головнокомандувач Збройних сил України. Умови виплати визначені з урахуванням позиції керівництва Операції об’єднаних сил та Генерального штабу.

У міністерстві зазначили, що аналогічний порядок застосовується при виплаті військовим грошового забезпечення за відповідний місяць: розмір премії військовослужбовця за результатами діяльності за місяць встановлюється залежно від наявності у нього оголошених наказом командира дисциплінарних стягнень за порушення дисципліни.

"Даний наказ визначає розмір додаткової винагороди військовослужбовцям та порядок її виплати, але жодним чином не встановлює правила та не регламентує режим припинення вогню на лінії зіткнення. Будь-які тлумачення умов цих виплат як нібито "запровадження якихось штрафів" є абсолютно маніпулятивним і політизованим", - підкреслили в Міноборони.

Нагадаємо, Міністерство оборони веде роботу над Стратегією воєнної безпеки, яка спрямована на приєднання до плану дій щодо членства в НАТО.

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