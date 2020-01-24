Раді пропонують виплачувати "підйомні" молодим українцям

Верховній раді України пропонують прийняти законопроект №2754 "Про економічний паспорт українця", на який по досягненню повноліття будуть виплачуватися кошти з "Фонду майбутнього". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті Ради.

Автором проекту закону є народний депутат від фракції "Слуга народу" Дмитро Костюк.

Документом пропонується створити "Фонд майбутнього", на рахунках якого будуть акумулюватися кошти у розмірі 1% від реалізації всіх корисних копалин, видобутих на території України.

Вказано, що кошти з фонду будуть нараховуватись на спеціальні особисті рахунки (економічні паспорти) для українців, народжених в Україні після 1 січня 2021 року, та які проживали на території України упродовж 18 років, і виплачуватимуться їм після досягнення ними повноліття.

"Така система вже давно діє в Об'єднаних Арабських Еміратах, де кожен араб отримує від держави свій відсоток від продажу нафти. Як показує практика ОАЕ, таке рішення є дієвим і забезпечує гідний рівень життя громадянам", - зазначає парламентар у пояснювальній записці.

Так, метою документу є припинення відтоку українців закордон та підвищення економічного рівня життя громадян.

Нагадаємо, у грудні Раді рекомендували звільнити від податку на доходи українців, молодше 27 років.

Як писало РБК-Україна раніше, у парламенті зареєстрували законопроект №2250, яким пропонується звільнити роботодавців від сплати єдиного соцвнеску за працівників, які не досягли 27-річного віку. Передбачається встановити нульову ставку податку на доходи фізичних осіб для працівників у віці до 27 років.