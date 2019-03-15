"Народний фронт" хоче ввести кримінальну відповідальність за фейки у ЗМІ

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Проектом планується дозволити суду блокувати ЗМІ під час виборів у випадку розповсюдження фейків

Верховній раді України пропонують прийняти законопроект №10139 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання розповсюдженню недостовірних відомостей у засобах масової інформації", яким передбачається кримінальна відповідальність за поширення фейків у ЗМІ та мережі Інтернет. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт ВР.

Документ був зареєстрований у парламенті 12 березня. Його автор - нардеп від фракції "Народний фронт" Ігор Лапін, який є членом комітету ВР з питань правової політики та правосуддя.

Покарання за поширення фейків

Проектом планується карати поширення у ЗМІ та Інтернеті недостовірних відомостей, які ганьблять честь і гідність іншої особи, штрафом до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 гривень) або громадськими роботами на строк до 80 годин, або виправними роботами на строк до одного року.

Передбачається, що умисне поширення фейку каратиметься штрафом від 1 до 2 тисяч таких мінімумів (17 тисяч - 34 тисяч гривень) або громадськими роботами на строк до 170 годин або виправними роботами на строк до 2 років.

Разом з тим визначено, що підставою для звільнення від кримінальної відповідальності є спростування порушником інформації, що ганьбить честь та гідність іншої особи.

У документі пропонується карати за свідоме поширення фейку, поєднане з обвинуваченням у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину або вчинене під час виборчого процесу відносно кандидатів у депутати, членів партій - суб’єктів виборчого процесу, кандидатів на пост президента України штрафом від 2 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 тисячі - 51 тисяча гривень) або громадськими роботами на строк до 240 годин або виправними роботами на строк до 2 років.

Підкреслимо, у документі вказано, що у випадку, якщо суд під час виборів (з моменту призначення - за три місяці до голосування і до оголошення результатів) встановить повторне або одноразове, але грубе порушення норм цього закону, він має право винести рішення про тимчасову заборону випуску друкованого ЗМІ чи блокування інтернет-ЗМІ до закінчення виборів. При цьому телеканалам можуть призупиняти дію ліцензії.

Крім того, нардеп пропонує передбачити заборону трансляції програм та передач, що заперечують або виправдовують участь держави-агресора у збройній агресії проти України, фінансування і матеріальне забезпечення державою-агресором терористичних організацій на території окремих районів Донецької та Луганської областей, участь громадян та регулярних військ РФ у безпосередніх боєзіткненнях із Збройними силами України.

Нагадаємо, восени 2018-го президент України Петро Порошенко виступив проти законопроекту про наклеп.

Так, у Раду внесли законопроект №9306 "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за наклеп", який передбачає в'язницю за наклеп.

Як писало РБК-Україна раніше, 16 січня 2014 року Верховна рада попереднього скликання ввела кримінальну відповідальність за наклеп у ЗМІ. Тоді пропонувалося встановити, що наклеп, поєднаний з обвинуваченням у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, карається виправними роботами на строк від одного року до двох років або обмеженням волі на строк до двох років.

Однак потім пакет диктаторських законів "16 січня" був скасований.