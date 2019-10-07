У Раді пропонують ввести збір на обмін готівкової валюти для розвитку спорту

У Верховній раді України зареєстровано законопроект №2208 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження загальнодержавного збору на розвиток спорту". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Документ внесли в Раду 3 жовтня, останній етап проходження - опрацьовується у комітеті.

Автор ініціативи - заступник голови парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності та з питань податкової та митної політики Олександр Дубинський від фракції "Слуга народу".

Законопроектом передбачається ввести загальнодержавний збір на обмін готівкової валюти для розвитку спорту. Згідно з проектом, ставка збору на розвиток спорту становить 1 відсоток від угоди з купівлі іноземної валюти в готівковій формі.

"Законопроектом також передбачене встановлення відповідальності платників збору за здійснення операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі без видачі розрахункових документів", - зазначено у пояснювальній записці.

Зокрема, в проекті вказано, що ненадання платниками збору на розвиток спорту першого примірника розрахункового документа при купівлі валюти готівкою або надання такого документа не на повну суму тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків суми операцій з купівлі валюти, здійснених платником збору без надання розрахункових документів.

Нагадаємо, Рада планує зменшити штрафи за порушення трудового законодавства: нардепи прийняли відповідний законопроект №1233 за основу в першому читанні.

Як писало РБК-Україна, в Україні планують ввести новий акцизний податок на товари, при виготовленні яких підприємства забруднюють навколишнє середовище викидами в атмосферу або воду.