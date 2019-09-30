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Кабмін анонсує новий податок на товари, виробництво яких шкодить екології

Новини » Політика    30.09.2019 - 15:49
Кабмін анонсує новий податок на товари, виробництво яких шкодить екології
Ілюстративне фото (on-desktop.com)

Очікується, що розмір податку складе 1% від вартості таких товарів

В Україні планують запровадити новий акцизний податок на товари, при виготовленні яких підприємства забруднюють довкілля викидами в атмосферу чи воду. Про це свідчить Програма дій Кабінету міністрів, опублікована на сайті Верховної ради.

Очікується, що розмір податку складе 1% від вартості таких товарів.

"Це дасть змогу акумулювати 5-5,5 мільярда гривень, що будуть направлені на зменшення (компенсацію) вартості кредитних ресурсів, які надаватимуть державні та комерційні банки на енергоефективні заходи", - зазначається у програмі.

Згідно з документом, планується і запровадження універсальної одиниці виміру спожитої енергії - кілокалорії за годину. Також уряд планує збільшити вуглецевий податок, який стягується безпосередньо за обсяги викидів сполук вуглецю в атмосферу.

У Кабміні сподіваються, що ці заходи мають стимулювати людей бути більш енергоощадливими, а також зменшити обсяги викидів шкідливих речовин у повітря.

Нагадаємо, згідно програми уряду, Кабінет міністрів планує створити нову систему територіальної оборони України.

Як писало РБК-Україна, глава Кабміну Олексій Гончарук заявив, що протягом наступних 5 років економіка України здатна вирости на 40%. За словами глави уряду, для здійснення приросту економіки на 40% необхідно залучити близько 50 млрд доларів інвестицій, що закладене у програму дій КМУ.

Додамо також, Гончарук анонсував, що у Верховній раді представлять Програму дій Кабінету міністрів України на цьому тижні.

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