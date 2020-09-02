Раді пропонують уповноважити призначати главу НАБУ Кабмін замість президента

Верховній раді України пропонують уповноважити призначати та звільняти директора Національного антикорупційного бюро Кабінет міністрів замість президента. У ВР внесли відповідний законопроект №4025.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Автори законопроекту - народні депутати від фракцій "Слуга народу" та "Голос", серед яких і глава комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

Закон також пропонує визначити НАБУ як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом.

У зв'язку з недавнім рішенням Конституційного суду документ визначає, що особа, призначена на посаду директора бюро, продовжує виконувати свої повноваження до завершення їх строку.

Цей проект також передбачає, що конкурсний добір на посаду директора НАБУ організовує та проводить конкурсна комісія, до складу якої входять шість осіб. Із них три особи визначаються виключно Кабміном та три особи - КМУ на підставі пропозицій донорів, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу у запобіганні та протидії корупції.



У документі прописуються і засади організації та проведення конкурсного добору на посаду глави Нацбюро.



Крім того, згідно з проектом, зовнішню оцінку ефективності діяльності НАБУ буде проводити комісія у складі трьох осіб. Їх визначить Кабмін на підставі пропозицій донорів, які надавали допомогу у запобіганні та протидії корупції.

Нагадаємо, для Артема Ситника не було несподіваним рішення КСУ про неконституційність його призначення на посаду директора НАБУ.

Як писало РБК-Україна, раніше призначення Ситника директором НАБУ КСУ визнав не відповідним Основному закону.

При цьому Конституційний суд роз'яснив, що це рішення не означає звільнення Ситника, а його рішення на посаді є законними.

РБК-Україна розповідало в подробицях, що чекає НАБУ на тлі недавніх подій навколо бюро.