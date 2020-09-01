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Було постійне любіювання: Ситника не здивувало рішення КСУ про його призначення

Київ, Вівторок 01 вересня 2020 05:14
Було постійне любіювання: Ситника не здивувало рішення КСУ про його призначення
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)
Автор: Надія Собенко

Для Артема Ситника не було несподіваним рішення Конституційного суду про неконституційність його призначення на посаду директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ). За його словами, рішення КСУ не означає припинення його повноважень чи звільнення з посади.

Про це Ситник заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Для мене точно не було несподіванкою, бо ми бачили як постійно йде лобіювання цього рішення. Тому, в принципі, сказати, що ми здивовані цим рішенням – не здивовані. В той же самий час, потрібно відзначити, що це вперше в історії України Конституційний суд розглянув питання конституційності не нормативного документа, а акту індивідуальної дії", - сказав він.

Ситник також наголосив, що питання, які стосуються НАБУ, Конституційний суд розглядає не на користь державі і не на користь антикорупційного бюро.

Нагадаємо, раніше призначення Ситника директором НАБУ визнали неконституційним.

Конституційний суд роз'яснив, що це рішення не означає звільнення Ситника, а всі його рішення на посаді директора залишаються законними.

РБК-Україна розповідало в подробицях, що чекає НАБУ на тлі нещодавніх подій навколо бюро.

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