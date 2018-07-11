Раді пропонують створити перший реабілітаційний держцентр для дельфінів

Проектом пропонується посилити кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами

Верховній раді України пропонують прийняти законопроект №8585 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження гуманного ставлення до тварин та створення в Україні першого повноцінного Всеукраїнського державного реабілітаційного центру для дельфінів та тварин". Документ був зареєстрований у парламенті 10 липня 2018 року.

Автори проекту підкреслюють, що жоден дельфінарій не може забезпечити дельфінам навіть наближених до їхнього природного ареалу проживання умов, оскільки ці тварини у неволі позбавлені своїх природних інстинктів, змушені жити в хлорованій воді, яка завдає непоправної шкоди їхньому здоров'ю і призводить до каліцтва, скорочення тривалості життя та передчасної смертності.

"У закритому середовищі у дельфінів порушуються соціальні групи, адже у природі тварини живуть сім'ями та у разі небезпеки надають одні одним взаємодопомогу задля збереження свого життя. Безпосередня щоденна близькість до людей, примушування до виконання ексцентричних невластивих їхній природі акробатичних трюків, знущання над ними з метою участі у видовищних заходах часто спонукають тварин до заподіювання собі смерті", - сказано у пояснювальній записці.

Автори документу зазначають, що останнім часом в українських дельфінаріях стаються непоодинокі випадки, коли ссавці закінчують життя самогубством.

"Зважаючи, що на сьогодні чисельність популяції дельфінів різко знижується, навіть у природному середовищі їх існування, утримання у дельфінаріях дельфінів, які суворо охороняються і яких заборонено виловлювати, є вагомим елементом жорстокого поводженням із тваринами та порушенням норм національного та міжнародного права", - підкреслюється у записці.

Суть законопроекту

Проектом пропонується створити у Чорноморському біосферному заповіднику реабілітаційний центр для дельфінів, які утримувались в неволі, використовувались у видовищних заходах в комерційних цілях та були конфісковані у юридичних і фізичних осіб, а також тварин, які були вилучені під час контрабандного перевезення.

Також передбачається посилити адміністративну та кримінальну відповідальність за жорстоке відношення до тварин, включно із конфіскацією тварини (тварин) за фактом вчинення дій з особливою жорстокістю.

Зокрема, за жорстоке ставлення до тварин, яке було скоєно навмисно і призвело до каліцтва чи загибелі тварини, а також нацьковування тварин одна на одну пропонується арешт винної особи строком до 6 місяців збільшити на термін до одного року, а обмеження волі на строк до 3 років збільшити на термін до 5 років.

За ці самі дії, вчинені у присутності малолітнього чи неповнолітнього, планується обмеження волі на строк від 3 до 5 років збільшити на строк від 5 до 6 років, а позбавлення волі на строк від 3 до 5 змінити на строк від 5 до 7 років.

Нагадаємо, у серпні минулого року президент України Петро Порошенко схвалив закон щодо запровадження кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.