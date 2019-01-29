Раді пропонують створити Єдиний держреєстр ветеранів

Реєстр пропонують створити для реалізації ветеранами пільг та інших соціальних гарантій

В Верховную раду Украины был внесен законопроект №9508 "О внесении изменений в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" о Едином государственном реестре ветеранов войны". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте ВР.

Отметим, что проект закона в парламенте было зарегистрирован 28 января 2019 года.

Документом предусматривается создание единого государственного реестра ветеранов войны - это единая государственная информационно-телекоммуникационная система, предназначенная для сбора, регистрации, накопления, хранения, защиты и обезличивания информации о ветеранах войны, лицах, имеющих особые заслуги перед родиной, пострадавших участников Революции достоинства, членов семей таких лиц и других лиц, на которых распространяется действие этого закона.

Реестр создается для обеспечения:

учета ветеранов;

реализации ветеранами льгот и других социальных гарантий, предусмотренных этим и другими законодательными актами;

администрирования потребностей ветеранов;

координации деятельности органов исполнительной власти и в случаях, предусмотренных законом, органов местного самоуправления, по вопросам социальной защиты ветеранов.

Предлагается определить, что совокупность сведений о физических лицах (персональные данные), содержащиеся в реестре, являются информацией с ограниченным доступом. Обработка таких сведений осуществляется с соблюдением требований закона "О защите персональных данных".

Предусматривается, что центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, органы власти АР Крым, органы местного самоуправления бесплатно предоставляют информацию, необходимую для формирования и актуализации госреестра.

При этом ответственным за обеспечение формирования и ведения реестра является Министерство по делам ветеранов, которое является и распорядителем реестра.

"Порядок создания, ведения, доступа к сведениям реестра и их использования, порядок получения информации из других реестров и информационных баз данных в отношении физических лиц для внесения в реестр, определяются Кабинетом министров Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, в начале декабря прошлого года министр по делам ветеранов Ирина Фриз анонсировала создание единого государственного реестра ветеранов. Она подчеркнула, что реестр должен упорядочить деятельность министерства.

Как писало РБК-Украина ранее, 22 ноября 2018 года парламент назначил Ирину Фриз министром по делам ветеранов. А 28 ноября Кабмин принял решение о создании Министерства по делам ветеранов.