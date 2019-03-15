Раді пропонують дозволити чоловікам брати 10-денний оплачуваний декрет

Відпустку будуть надавати чоловікам, які перебувають у шлюбі з матір'ю дитини

Верховной раде Украины предлагают принять законопроект №10099 "О внесении изменений в статью 17 закона "Об отпусках", который позволит мужчинам брать 10-дневный оплачиваемый отпуск после рождения ребенка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

По мнению авторов, это позволит отцу проводить первый период после рождения ребенка с семьей, будет способствовать уходу за новорожденным, а также равным возможностям в процессе адаптации к ситуации, вызванной рождением ребенка.

"В связи с рождением ребенка, отцу, который состоит в браке с матерью ребенка, на основании свидетельства о рождении предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней", - говорится в тексте законопроекта.

В пояснительной записке отмечается, что, согласно исследованиям международной организации Save the Children, Украина находится на 78 месте среди стран мира по уровню материнского комфорта. Возможность получения такого отпуска предусмотрена в законодательстве многих европейских стран.

Напомним, в ноябре Кабинет министров Украины опровергал информацию об отмене декретных выплат.

В частности, министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что информация об отмене декретных выплат при пользовании услугами муниципальной няни - безосновательные слухи.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце марта 2018 года Фонд социального страхования Украины изменил порядок предоставления материального обеспечения внутренне перемещенным лицам с временно оккупированной территории или из районов проведения ООС. Так, фонд упростил требования к документам, которые подтверждают пребывание лица в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего или шестилетнего возраста.