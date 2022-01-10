У Раді пропонують розширити повноваження РНБО: про що йдеться

У Верховній раді України пропонують розширити повноваження Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Зокрема, в контексті карантинних обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням текст законопроекту № 6508 на сайті Ради.

Пропонується статтю 4 закону про РНБО, в якій прописані функції цього органу, доповнити погодженням встановлення Кабміном карантину на території, розташованій в межах понад шести регіонів (у тому числі Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя).

Іншими словами, якщо уряд буде запроваджувати карантин відразу більш ніж в шести регіонах, це рішення необхідно узгодити з РНБО.