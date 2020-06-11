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Коцюбинське хочуть приєднати до Києва: в Раду внесли постанову

Новини » Суспільство     11.06.2020 - 12:14
Коцюбинське хочуть приєднати до Києва: в Раду внесли постанову
Фото: Київ (facebook.com merkieva)

З проханням про розширення до парламенту раніше звернулася Київська міськрада

Верховній раді України пропонують розширити межі міста Київ та області. До парламенту внесли відповідний проект постанови №3620.

Про це свідчать дані на сайті Ради.

Проектом пропонується змінити межі Київської області та м. Києва, включивши територію смт Коцюбинське до столиці. Постанова зараз опрацьовується у комітеті.

Документ доручає Київській міській державній адміністрації здійснити необхідні заходи, пов’язані з реорганізацією Коцюбинської селищної ради та її виконавчих органів.

У пояснювальній записці зазначено, що Київська міська рада звернулася до ВР з приводу приєднання Коцюбинського площею 87 га з огляду на те, що селище не має шляхів автомобільного сполучення із жодним населеним пунктом, окрім столиці. Крім того, смт підпорядковане у сферах освіти та медицини Ірпінській міській раді.

Наголошується, що Ірпінь на цей час залишається складною адміністративно-територіальною одиницею, що призводить до низки правових колізій, компетенційних спорів та проблемних питань у бюджетних, земельних, податкових відносинах тощо.

Автори постанови звертають увагу, що денний стаціонар лікарні у смт. Коцюбинське був закритий у 2019 році. А автобусного сполучення між смт Коцюбинське та м. Ірпінь не має. У зв'язку з цим жителі селища повинні лікуватися в Бучі, а це ускладнює отримання своєчасної медичної допомоги.

Крім того, більша частина житлової інфраструктури смт. Коцюбинське забезпечують підприємствами Києва, зокрема водопостачання та опалення.

Однією з підстав для розширення меж міста Києва є також ризик знищення Біличанського лісу.

Нагадаємо, в березні 2018 року жителі селища Коцюбинське (Київська область) проголосували за приєднання до Києва.

Як писало РБК-Україна, в кінці лютого 2013 року депутати Київської міської ради ухвалили рішення про розширення меж Києва на 2075,7 га земель.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України КиївВерховна Рада
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