Раді пропонують знову не проводити вибори до Донецької облради

Верховній раді пропонують знову не проводити вибори до Донецької обласної ради. Відповідна норма прописана у проекті постанови №3809 про дату проведення місцевих виборів.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

"Призначити чергові вибори депутатів обласних, Київської міської, районних у містах рад (крім визначених пунктами 2 і 3 цієї постанови) та Київського міського голови на неділю 25 жовтня 2020 року", - вказано у тексті документу.

Саме пункт 3 постанови визначає, що вибори депутатів Донецької та Луганської обласних рад не призначаються і не проводяться у зв’язку з неможливістю забезпечення представництва спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ та міст Донецької та Луганської областей.

Слід зазначити, діяльність Луганської обласної ради зупинили у 2014 році, її функції виконує Луганська обласна державна адміністрація. На відміну від неї продовжує свою роботу Донецька обласна рада 6 скликання, останні вибори до якої проходили у 2015 році.

Крім того, у пункті 2 постанови прописано, що вибори депутатів Верховної ради АР Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях республіки, міста Севастополя, в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей не призначаються і не проводяться.

У проекті передбачено, що вибори на вище зазначених територіях призначать окремим законом і лише у випадку припинення російської агресії та виведення усіх незаконних збройних формувань.

Нагадаємо, у Раді з'явився текст проекту постанови №3809 про дату проведення місцевих виборів.

Так, постанову зареєстрували ще в середу, однак спочатку без тексту.

Як писало РБК-Україна, на місцевих виборах цього року влада планує протестувати формат онлайн-голосування, однак тільки в великих містах.