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У Раді з'явилася постанова про дату проведення місцевих виборів

Україна, Середа 08 липня 2020 оновлено 16:54
У Раді з'явилася постанова про дату проведення місцевих виборів
Фото: вибори (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлия Струк

На даний момент текст постанови відсутній

До Верховної ради внесли проект постанови №3809 про дату проведення місцевих виборів. Їх пропонується призначити на 25 жовтня 2020 року.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Документ зареєстрували в Раді в середу, 8 липня. На цей час його текст відсутній.

Останній етап проходження законопроекту - переданий на розгляд керівництву.

Одна з авторів постанови - нардеп Аліна Загоруйко, яка є заступником голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Відзначимо, в червні глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль оцінив ймовірність скасування місцевих виборів через ситуацію з коронавірусом. Він заявив, що якщо в Україні буде підстава для тотального обмеження, то влада буде змушена перенести ці вибори.

Підкреслимо, в травні лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що перенести місцеві вибори в Україні неможливо навіть у разі нової хвилі пандемії. Для їх перенесення, пояснив парламентарій, необхідно змінити Конституцію.

Як писало РБК-Україна, на місцевих виборах цього року українське влада планує протестувати формат онлайн-голосування, однак тільки в великих містах.

Нагадаємо, 11 червня ЦВК дозволила голосувати на місцевих виборах цієї осені українцям без прописки; правом голосу зможуть скористатися понад мільйон громадян.

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