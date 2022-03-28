ru ua
Пн, 28 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Естонія має намір заборонити знак Z і георгіївську стрічку

Новость на русском →
Таллінн, Понеділок 28 березня 2022 13:38
Естонія має намір заборонити знак Z і георгіївську стрічку Фото: Естонія має намір заборонити знак Z і георгіївську стрічку (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Естонії має намір заборонити георгіївську стрічку, знак Z та іншу пов'язану з Росією символіку. Відповідний законопроект планують направити в Рійгікогу наступного тижня.

Про це заявила міністр юстиції Естонії Маріс Лаурі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

За її словами, мета законопроекту - заборонити будь-які символи, які використовуються для виправдання агресії або закликів до війни.

"Якщо неможливо закликати людину до порядку словами, буде заводитися кримінальна справа. Так, зараз поліція може розмовляти і виписувати штрафи. У Законі Про громадянство також є параграф, за яким позбавити громадянства можна за підтримку агресії", - заявила міністр.

Лаурі додала, що законопроект ще сирий, проте над нам інтенсивно працюють.

"Спробуємо оформити законопроект на цьому тижні і, може бути, внести його в Рійгікогу наступного тижня. Законопроект ще дуже сирий, над ним інтенсивно працювали, але також слід обговорити його в ширшому колі", - додала міністр.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія Георгієвська стрічка
NEWS
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
DAILY
Міністр агрополітики Микола Сольський: про посівну, експорт продуктів та нестачу кадрів
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Міністр агрополітики Микола Сольський: про посівну, експорт продуктів та нестачу кадрів