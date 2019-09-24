У Раді пропонують передбачити кримінальну відповідальність за "кнопкодавство"

Верховній раді України пропонують передбачити кримінальну відповідальність за "кнопкодавство". Відповідний законопроект №2148 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України" був зареєстрований на сайті парламенту.

Зазначимо, автор проекту - перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Зокрема, документом пропонується встановити кримінальну відповідальність за здійснення народним депутатом України будь-яким способом голосування на засіданні Ради замість іншого депутата ВР (неособисте голосування).

Таке діяння каратиметься штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 85 тисяч гривень).

Відповідно до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України, досудове розслідування таких кримінальних правопорушень здійснюватимуть слідчі органів Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, на початку вересня у фракції "Слуга народу" анонсували засідання, на якому планувалося розглянути "кнопкодавство" нардепів від політсили.

Як писало РБК-Україна раніше, 10 вересня у Раді нового скликання зафіксували перший випадок неперсонального голосування. На "кнопкодавстві" спіймали позафракційного нардепа, самовисуванця з Донецької області Олександра Ковальова під час голосування за законопроект про імпічмент президента. Також активісти припустили, що Ковальов голосував замість ще одного мажоритарника з Донецької області - Максима Єфімова.

Додамо також, парламент направив на розгляд до Конституційного суду України законопроект №1027 авторства президента Володимира Зеленського щодо позбавлення депутатів мандата за прогули і "кнопкодавство". Відповідний проект уже надійшов на розгляд до КСУ.