Раді пропонують передбачити штрафи за цькування на роботі

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Документом законодавчо визначається поняття мобінгу

У Верховній раді України зареєстрований законопроект №10118 "про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії мобінгу", яким передбачається відповідальність за цькування на роботі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Зокрема, законом пропонується визначити мобінг як діяння учасників трудових відносин, які полягають у психологічному, фізичному, економічному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно працівника підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами або такою особою стосовно інших учасників трудових відносин з метою приниження їх людської гідності за певними ознаками, створення стосовно них напруженої, ворожої, образливої атмосфери та примушування учасника трудових відносин до зміни місця роботи.

Законопроектом встановлюється адміністративна відповідальність за такі дії.

Штрафи за мобінг

Цькування на роботі тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 гривень) або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

Мобінг, вчинений групою осіб або повторно протягом року після накладення адмінстягнення, тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 таких мінімумів (від 1700 до 3400 гривень) або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.

Якщо ж цькування спричинило заподіяння шкоди психічному або фізичному здоров’ю учаснику трудових відносин, це пропонується карати штрафом від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів (від 1700 до 3400 гривень) або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.

Аналогічне покарання пропонується і у випадку, коли мобінг був вчинений власником або уповноваженим ним органом (особою) підприємства, установи, організації.

"Неповідомлення власником або уповноваженим ним органом (особою) підприємства, установи, організації уповноваженим підрозділам органів Національної поліції про випадки мобінгу (цькування) учасника трудових відносин тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку", - сказано у тексті проекту закону.

Нагадаємо, 19 січня 2019 року в Україні набув чинності закон №2657-VIII про протидію булінгу. Так, 16 січня президент України Петро Порошенко підписав законопроект №8584, який визначає поняття булінгу та передбачає адміністративну відповідальність за нього.

Як писало РБК-Україна раніше, Верховна рада схвалила в другому читанні закон про протидію булінгу 18 грудня 2018 року.