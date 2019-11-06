Раді пропонують підвищити ставки екологічного податку в 4 рази

У Верховній раді зареєстровано законопроект №2367 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо збільшення ставок екологічного податку з метою проведення додаткових заходів, що сприяють зміцненню здоров'я і поліпшенню медико-санітарного забезпечення громадян. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті ВР.

Автори законопроекту - група народних депутатів від фракції "Слуга народу".

Зокрема, передбачається вчетверо збільшити ставки податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, у водні об'єкти, розміщення відходів у спеціально відведених місцях, за виробництво радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені), а також за їх тимчасове зберігання виробниками понад установлений строк.

Очікується, що ініціатива дозволить збільшити надходження від сплати екологічного податку до загального фонду державного бюджету до 14 млрд гривень.

"Прийняття зазначеного законопроекту... створить стимул для зниження рівня викидів, як на державному рівні, так і на рівні регіональних систем управління, а також для збільшення питомої ваги екологічно орієнтованих інвестицій та забезпечить повноцінне фінансування заходів, що сприяють зміцненню здоров'я і поліпшення медико-санітарного забезпечення громадян Україна", - зазначено в пояснювальній.

Нагадаємо, раніше комітет ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендував Кабінету міністрів України розглянути можливість введення нових податків і зборів, надходження від яких будуть спрямовані на підтримку людей, хворих орфанними (рідкісними) захворюваннями.

Як писало РБК-Україна, глава уряду Олексій Гончарук запевнив, що в державному бюджеті на 2020 рік уряд не закладав підвищення податків.

Варто відзначити, в проекті державного бюджету на 2020 рік дохідна частина збільшена за рахунок збільшення плану зі збору податків. Зокрема, податок і збір на доходи фізичних осіб збільшено на 4,7 млрд грн (у проекті до першого читання планувалося зібрати 124,7 млрд грн).