У Раді пропонують відкласти набуття чинності законом про кримінальні проступки

Верховній раді України пропонують відкласти набуття чинності законом про кримінальні проступки. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, комітет з питань правоохоронної діяльності провів слухання на тему "Готовність до впровадження інституту кримінальних проступків у практичну діяльність органів досудового розслідування з 1 січня 2020 року".

"Голова комітету Денис Монастирський, відкриваючи слухання, повідомив, що сьогодні є законопроект, поданий народними депутатами, про відтермінування запровадження інституту кримінальних проступків до 1 січня 2021 року", - вказано у повідомленні.

При цьому є чинний закон, згідно з яким інститут кримінальних проступків має запрацювати з 1 січня 2020 року, тобто трохи більше ніж за півтора місяця.

Нагадаємо, закон про кримінальні проступки був опублікований у виданні "Голос України" 24 квітня. Закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Так, 22 квітня п'ятий президент України Петро Порошенко підписав закон про нову класифікацію кримінальних порушень.

Як писало РБК-Україна раніше, в минулому році депутати ВР 8 скликання прийняли закон про кримінальні проступки: за законопроект №7279-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" проголосували 239 парламентарів.

Додамо також, заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян заявив, що закон про кримінальні проступки дозволить розслідувати нетяжкі злочини за спрощеною процедурою, що значно розвантажить слідчих.