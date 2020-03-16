У Раді пропонують зупинити громадський транспорт

У комітеті з питань охорони здоров'я Верховної ради пропонують зупинити громадський транспорт на території всієї України через коронавирус. Про це заявив глава комітету Михайло Радуцький, передає кореспондент РБК-Україна.

Громадський транспорт в Україні планують зробити по годинах.

"Ми сьогодні на групі разом з представниками всіх фракцій і груп вирішили ініціювати на засіданні у вівторок постанову по збільшенню карантинних заходів. Ресторани, кафе, салони краси, спортивні клуби. Ми вважаємо, що громадський транспорт потрібно зупиняти і робити його за деякими годинах. Все, що не стосується жизнеспсобности країни має бути зупинено", - заявив Радуцький.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Києві через коронавіруса розширили карантин на заклади торгівлі, працювати будуть тільки продуктові магазини та аптеки. Раніше в Києві в рамках карантину були закриті навчальні заклади, театри і кіно.

Також, у Моз пропонують внести зміни у рух громадського транспорту, обмежити до 10 число людей в групах, а також заборонити пересування всередині країни. Відповідні пропозиції містяться в законопроекті про боротьбу з коронавірусом, який готує Моз.