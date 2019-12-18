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Зеленський пропонує скасувати заставу підозрюваним у корупції

Новини » Політика     18.12.2019 - 19:49
Зеленський пропонує скасувати заставу підозрюваним у корупції
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент вважає, що застава дає можливість ухилитися від кримінального переслідування

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну раду законопроект №2620 "Про особливості визначення розміру застави при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за скоєння тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.

Відповідно до законопроекту пропонується доповнити ч. 4 ст. 183 Кримінального процесуального кодексу пунктом, який дозволить не визначати розмір застави при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справах щодо тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину. На думку Зеленського, застава дає можливість ухилитися від кримінального переслідування.

Законопроект був направлений у Верховну раду 18 грудня та визначений як невідкладний. На даний момент законопроект направлений на розгляд комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.

Нагадаємо, 4 листопада Зеленський підписав підписав законопроект свого авторства №1008 - про судову реформу. Документом, зокрема, запроваджується новий порядок формування ВККС і скорочується склад Верховного суду.

Пізніше в Єврокомісії заявили, що очікують від України внесення змін у закон про судову реформу.

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